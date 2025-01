Organisée tous les 5 décembre depuis 1985 la journée mondiale du bénévolat et des volontaires met à l’honneur le travail des bénévoles dans les associations. Chaque année, les fêtes maritimes de Douarnenez ont pu rassembler 1200 bénévoles tous les deux ans ! Ce qui est considérable pour une ville de 13 500 habitants. Sans bénévoles, il n’y a tout simplement pas de fêtes maritimes.

Les fêtes maritimes mettent à l’honneur leurs bénévoles

Du 18 au 21 juillet 2024 aura lieu la 18ème édition des Fêtes maritimes de Douarnenez : 700 bénévoles sont attendus au port pour célébrer les bateaux du patrimoine. Tous les bénévoles sont les bienvenus pour rejoindre l’équipe, quelles que soient leurs compétences ! Il y a depuis peu une responsable bénévole qui prévoit et encadre divers ateliers et temps d’écoute, ce qui a permis la création d’une “charte du bénévole” qui répond à tout moment aux attentes et recommandations des bénévoles. Les Fêtes maritimes ont à cœur de prévoir des festivités et ateliers entre bénévoles tels que des ateliers crêpes, du bowling, fresques du climat, et biens d’autres !

Attirer de jeunes bénévoles aux fêtes maritimes de Douarnenez

En effet, les fêtes maritimes de Douarnenez, comme la plupart des associations comptent surtout sur des bénévoles retraités. C’est pourquoi les fêtes mettent l'accent sur la jeunesse et cherchent à aider les jeunes à s’investir dans une association du patrimoine en leur proposant de naviguer sur un bateau traditionnel, visiter des bateaux, faire des sorties en mer, etc.

Informations pratiques

Si vous voulez vous engager auprès des bénévoles et salariés des fêtes maritimes dans une atmosphère amicale et festive n’hésitez pas à leur rendre visite au local 29 boulevard Charles de Gaulle ou sur le site internet des Fêtes maritimes de Douarnenez.