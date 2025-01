Fête Pommes, Miel et Champignons à Saint-Rivoal : un rendez-vous incontournable de l’automne

Depuis plus de trois décennies, l'automne dans la région de Saint-Rivoal est synonyme de festivités autour de la nature et des traditions locales. L'Écomusée des Monts d'Arrée et la Société Mycologique du Finistère continuent de perpétuer cette tradition en organisant la Fête Pommes, Miel et Champignons.

En 2024, cet événement se tiendra le dimanche 13 octobre, avec une nouveauté majeure depuis l'année précédente : toutes les activités seront concentrées au bourg de Saint-Rivoal. Deux grands pôles thématiques, la salle des fêtes et la Maison Cornec, accueilleront les visiteurs pour des ateliers, des balades, et des démonstrations autour des pommes, du miel, et des champignons. Brendan Petit de l'Écomusée des Monts d'Arrée et Hervé Guirriec, auteur et participant, seront parmi les nombreux intervenants de la journée.

Au fil des ans, cette fête est devenue un rendez-vous incontournable, réunissant les passionnés de nature, les producteurs locaux, et les familles. Plus qu'une simple célébration des produits de saison, elle met en avant les enjeux environnementaux actuels, en particulier cette année avec un focus sur l'adaptation aux phénomènes climatiques. Des activités variées, telles que l'identification des champignons, la dégustation de miel et de cidres, ainsi que des ateliers sur les savoir-faire locaux, offriront aux participants une immersion dans la richesse culturelle et naturelle des Monts d'Arrée.

En plus des festivités, la Fête Pommes, Miel et Champignons nous permettra de retrouver Hervé Guirriec, qui sera présent pour dédicacer son ouvrage Allons aux champignons, co-écrit avec Jacques Mazé et magnifiquement illustré par Loïc Tréhin. Publié par les éditions Locus Solus, ce livre est bien plus qu’un simple guide de détermination : c’est une véritable promenade culturelle, alliant anecdotes, savoir-faire et art de vivre autour de la mycologie.

Plus d'infos : http://www.ecomusee-monts-arree.fr/id-calendar-event/fete-pommes-miel-champignons/