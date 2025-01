Première édition 2024 de la Fête de la Nature à Châteaulin !

Cette année, la ville de Châteaulin se met au vert et propose un programme feuillu pour la fête de la Nature, qui aura lieu du 10 au 26 mai 2024 ! Cet évènement national a pour but de sensibiliser au changement climatique et à la préservation de la nature à l'échelle du territoire. Le thème qu’a choisi la commune pour introduire ces festivités, c’est l’arbre et son rôle dans la transition écologique à venir.

Programmation de l'évènement

Une fête autour de l’arbre

Pour lancer cette première édition, la ville a choisi le thème de l’arbre, pour insister sur son importance, non seulement pour valoriser la biodiversité mais également pour son rôle de climato-régulateur en été comme en hiver. La ville inscrit cette thématique au cœur d’un projet communal qui consiste à revégétaliser la ville avec des espèces adaptées au territoire et au changement climatique. Cette fête permettra également aux Châteaulinois de se saisir de cette thématique pour penser leurs extérieurs d’une manière plus respectueuse de l’environnement.

Une labellisation “ territoire engagé pour la nature” signée par la commune en 2023

A la fin de l’année 2023 la ville de Châteaulin a obtenu la labellisation “territoire engagé pour la nature”, qui permet aux communes de valoriser et faire connaître les plans d’actions en faveur de la biodiversité (en partenariat avec l’Agence Française pour la Biodiversité). Dans ce cadre, la ville participe à la Fête Nationale de la Nature en proposant un programme d’activités varié qui s’étendra du 10 au 26 mai 2024. L’enjeu principal de cet événement est de mettre en avant les actions menées par la commune et de sensibiliser le public (adultes et enfants) à l’écologie, en parlant entre autres des manières concrètes d’adapter le territoire au changement climatique.

Une programmation riche pour cette première édition du 10 au 26 mai 2024

Dans la programmation de cette première édition il y aura des balades naturalistes, des ateliers de cyanotypes de plantes, des conférences, des ciné débats et bien d’autres encore. Certaines activités se font uniquement sur réservation alors n’hésitez pas à consulter le site de la ville ou le dépliant ci-dessous pour prendre connaissance de la programmation.