L’association Côte ouest participe à la Fête du court métrage, événement national du 19 au 25 mars 2025, en proposant des programmes à Brest, Logonna-Daoulas et Plougonvelin. Dans des lieux conviviaux, parfois inattendus, suivez des séances thématiques, des projections ludiques ou des séances jeune public, et rencontrez les nouveaux talents du court métrage !

La fête du court métrage sur le site internet de Côte ouest

Le programme de la fête à Brest, Logonna-Daoulas et Plougonvelin (huitième édition) est composé de soirées à thèmes (famille, portraits de femmes), de programmes co-construits (avec l'atelier programmation du lycée Jules-Lesven), de séances jeune public ou de rencontres avec des cinéastes bretons ; les rendez-vous peuvent avoir lieu dans des lieux décalés comme le végétal et cosy Welli Chéri, le plateau des Capucins ou le Grabuge pour une soirée anniversaire (40 ans du Festival) vendredi soir festif et déjanté, ou encore au bord de l’eau, à La Moulinette de Logonna-Daoulas !

Côte ouest n'est pas la seule association à décliner à la fête en Finistère puisque Saint-Rivoal participe aussi à l'événement national avec un programme tout public de films courts le 21 mars à 20h30 au P'tit Seize.