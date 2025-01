Les 22 et 23 juin 2024 seront festifs à Rosnoën avec la fête de la musique et la fête des arts qui propose cette année une exposition exceptionnelle de 300 T-shirts ornés d'œuvres de tous styles ; sans oublier l'expo photo et céramique à voir tout l'été en mairie.

La fête de la Musique se déroulera sur 2 jours. Elle débutera le 22 juin 2024 à 18h avec trois groupes programmés dans un registre rock-folk : Such good boys, Cocks, Les hommes de main. Le lendemain, à 18h : quatre groupes animeront la soirée : Morlenn, Claire-Audrey Desnos (harpiste), Patchwork, Lyse-Ann. Rendez-vous à côté de la salle polyvalente de Rosnoën.

Pour la fête des Arts, cette année, des T-shirts seront exposés dans tout le bourg, en intérieur et en extérieur, si la météo le permet. En 2013, dans le cadre du comité de jumelage de Camaret-sur-Mer (avec Büsum (Allemagne) et St-Ives (Cornouailles anglaise), 166 artistes avaient accepté de peindre des tableaux d'expression libre sur un support de T-shirts fournis par Armor Lux. Au fil des années et des expositions organisées par le comité de jumelage, le patrimoine de T-shirts n'a fait que grandir. Des artistes peintres de renom, des chanteurs (Alexis HK, Jimme O'Neill des Silencers ...), des amateurs ont participé à cette aventure.

Quand tous les T-shirts sont exposés ensemble, c'est spectaculaire ! En 2013, l'installation de l'exposition à Camaret sur le Sillon, entre la plage du Corréjou et la chapelle Notre-Dame-de-Rocamadour était remarquable.

Cette année, à Rosnoën, les T-shirts seront exposés durant une journée en divers lieux du bourg, de la salle polyvalente jusqu'à l'Atelier du Chêne. Le 23 juin, il faudra être là !

D'autres animations artistiques seront prévues :