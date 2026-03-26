C'est parti jusqu'au 4 avril 2026 : le festival de théâtre d'improvisation de la Libido, alias la Ligue d'improvisation de Brest et de l'île d'Ouessant. Cette édition s'annonce très "Colorfoule".

Le site internet de la Libido

Une interview de Fabienne Léon, présidente du festival par Érine Labroha

La Libido comme "Ligue d'improvisation de Brest et de l'île d'Ouessant" organise son 23ᵉ festival de théâtre d'improvisation du 26 mars au 4 avril 2026 et cette année la programmation s'annonce colorée ! Le théâtre d'improvisation sera, comme il se doit, décliné sous toutes ses émotions et sensations, sous différentes formes aussi : discours, cabaret, spectacle et bien sûr, tournois et matches entre les troupes locales ou plus lointaines !

Jeudi 26 mars 2026 20h30 – 22h00 : Le Discours

Vendredi 27 mars 2026 20h30 – 22h00 : Cabaret Imprologie

Samedi 28 mars 2026 20h30 – 22h00 : Cabaret des nouveaux

Jeudi 2 avril 2026 20h30 – 22h00 : Lumière noire

Vendredi 3 avril 2026 20h30 – 22h00 : Crossover Libido x Dream Team

Samedi 4 avril 2026 20h30 – 22h00 : Tournoi de matchs: GIGN de Guidel, les Sympatics de Nantes et Improlocos de Saint-Lo