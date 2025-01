Du 14 au 23 mars 2024 le 21e festival de théâtre d'improvisation organisé par la compagnie Libido à Brest et alentour a pour devise : "On va en faire tout un cinéma".

La Libido comme "Ligue d'improvisation de Brest et de l'île d'Ouessant" organise son 21ème festival de théâtre d''impro du jeudi 14 mars au samedi 23 mars 2024 dans plusieurs lieux de la région brestoise, du bar des Enracinés au centre Jacolot au Relecq-Kerhuon, en passant par le cinéma les Studios, le centre social de Bellevue etc.

Les 6 temps forts du festival seront rythmés par les références cinématographiques puisque c'est le thème de l'édition 2024, pour fêter la sortie du film Poisson Rouge - Le Film (une comédie improvisée).

PROGRAMME :

Jeudi 14 mars 2024 - Courts métrages - Enracinés • Brest

En ouverture du festival, La Libido se lance un défi : réaliser 30 impros en 60 minutes !

Vendredi 15 mars 2024 - Meilleurs espoirs - École Guérin

Nos nouvelles recrues sont prêtes à vous émerveiller en montant sur scène pour la première fois !

Samedi 16 mars 2024 - Improciné Cinéma Les Studios

Le Libido investit la grande salle des Studios pour un doublage improvisé, suivi d'une projection de Poisson Rouge - Le Film

Jeudi 21 mars 2024 - Hors champ - Le Grabuge

Et si on jouait à ne jamais voir le plus important ? Mettez la chronologie en pièce et brouillez les pistes de l'espace temps !

Le week-end de clôture se déroule, comme toujours, avec d'autres compagnies d'impro venues de toutes la France ; cette année, La LILA (Lille), LUDI Toulouse et la LISA (Saint-Etienne)

Vendredi 22 mars 2024 - Crossover au Centre social et culturel de Bellevue

Un long format inédit réunissant les univers des 4 troupes dans 1 lieu, sur 1 heures, à 16 joueurs !

Samedi 23 mars 2024 - Tournoi de matches au Centre Socio-culturel Jacolot

Tout est dans le titre. Une fin en apothéose avec un format classique !