Rives de Nuits, le festival gratuit de musique du pays de Landerneau-Daoulas revient pour sa seizième édition ce jeudi 30 janvier 2025.

Le festival Rives de nuit est de retour du 30 janvier au 2 février 2025.

Il prendra place dans plusieurs communes du pays de Landerneau-Daoulas, dans des bars, des cafés, des tiers-lieux... Ces espaces ont une place importante dans l'organisation du festival : ils favorisent la proximité entre les artistes et les publics, ils offrent aussi une pluralité d'ambiances, d'atmosphères qui changent selon les heures et les concerts.

Rives de nuit, c'est un moment de partage, de convivialité. L'évènement culturel et musical propose une variété de concerts, adaptés et pensés pour des publics divers. La manifestation ne veut pas se cantonner à une esthétique fixe, mais mettre à l'honneur un répertoire varié de composition, et des artistes pour beaucoup locaux et régionaux.

Les Rives de Nuits 2025 se passent sur sept communes : Daoulas, Landerneau, La Forest-Landerneau, Logonna-Daoulas, Loperhet, Pencran, le Tréhou. Tous les concerts sont gratuits et en accès libre.

Vous pouvez trouver toutes les informations sur rivesdenuit.fr