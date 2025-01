Du 25 au 28 janvier, c’est la 14ème édition du festival Rives de Nuits à Landerneau. Chaque année, une quarantaine de groupes et artistes de musique investissent bars, cafés et autres lieux insolites de la cité de la lune et du pays de Landerneau-Daoulas pour réchauffer l'hiver!

Retrouvez la programmation et toutes les informations pratiques sur le site rivesdenuits.fr ou sur les réseaux sociaux, facebook et instagram :@rivesdenuits

4 jours de festival du jeudi au dimanche

Cette année le festival est prolongé jusqu’au dimanche dans des lieux comme le Paul art’s café, Le café de la gare ou encore Le café de l’encre. En termes de répertoire musical, la programmation reste principalement rock mais il y en aura pour tous les goûts : quelques groupes de rap (Plouz & Foen), du blues, de l'électro, de la op, etc.

Un programmation concoctée par l'Atelier culturel

C'est bien l’Atelier culturel qui sélectionne les groupes et organise ces quatre jours de fête. Les groupes sont présélectionnés depuis le mois de juin et proposés aux lieux partenaires en fonction de leurs publics et goûts musicaux. Cette année 160 candidatures ont été reçues et 37 ont été retenus. Les groupes qui souhaitent postuler pour l’édition 2025 peuvent donc le faire dès à présent sur le site internet de l'Atelier culturel : https://www.atelier-culturel.fr/