La 17e édition de Rives de Nuits c'est du 22 au 25 janvier 2026 dans le pays de Landerneau-Daoulas. Cette année, les concerts gratuits auront lieu dans des bars comme de coutume, mais le festival explore aussi de nouveaux lieux.

Jessica Lavernhe et Florence Le Goff, salariées de l'Atelier culturel, à qui on doit le festival, nous font découvrir cette nouvelle tournée de concerts gratuits, du 22 au 25 janvier 2026, dans le pays de Landerneau-Daoulas.

Le festival prendra place, comme chaque année, dans les bars et cafés du pays de Landerneau-Daoulas. avec plus d'une cinquantaine de concerts gratuits pendant ces quatre jours.

On retrouvera près de 130 artistes à Landerneau, Daoulas, La Martyre, La Forest-Landerneau, Le Tréhou, Logonna-Daoulas et Loperhet, dans plus de vingt lieux.

Des concerts pour les plus jeunes ou les plus âgés, même à l'Ehpad

En partenariat avec l'Union des cafés, discothèques, hôtels et restaurants de l'Elorn, l'Atelier culturel a décidé cette année d'ouvrir les portes de l'EHPAD et de la médiathèque pour les concerts de Grand Jacques et de Mesparrow. Des scènes ouvertes seront organisées sur les sites des lycées, Saint-Sébastien et de L'Elorn. Même le jeune public aura sa part, notamment avec l'artiste Grand Môme.

Le festival Rives de nuit, c'est le rendez-vous idéal pour réchauffer les cœurs et faire sortir les gens l'hiver, quane l'offre culturelle est plus calme. Ce temps fort permet aussi de mettre en avant des groupes amateurs, émergents, avec également des groupes professionnels, de tous styles de musiques ou presque !