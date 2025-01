C’est la 3ème année du Festival Recherches en sciences, Arts et création qui a lieu du 19 au 23 mars 2024 dans plusieurs endroits à Brest ! Cette année le festival à pour thème le mue et souhaite insister sur le changement et la transition écologique. Étudiants, professeurs et chercheurs de l’UBO se sont associés avec des artistes pour proposer une programmation innovante et émergente !

Lien de la programmation de RESSAC

Arts et sciences se mêlent pour créer du neuf

Le but est d’associer la recherche scientifique à la pratique artistique pour créer un objet hybride qui n'appartient à aucune des deux disciplines. L’objectif du festival est de montrer une approche différente des travaux de recherches en sciences(sciences dures, humaines, juridiques, etc) et de changer le point de vue des chercheurs, enseignants et étudiants sur leur travail.

Les temps forts de la programmation du festival Ressac 2024

Cette année la photographie est mise en avant entre autre avec un travail de macrophotographie sur des objets naturels! Il y a également de la danse avec un spectacle une chorégraphie sur la maïeutique qui a été pensée autour de la la mue mais il y aura aussi des expérimentations musicales avec l’IA (intelligence artificielle) et pleins d’autres très choses originales !

Brest est la première ville à proposer ce format

Brest est la ville précurseuse de ce format innovant et créatif et cette année le festival prend une dimension européenne avec l'alliance Sea EU qui regroupe 9 universités partenaires d'Europe toutes situées dans des villes portuaires. 30 étudiants et 6 enseignants des pays membres ont travaillés sur le thème de cette année avec Elisabeth Schwartz, danseuse diplômée du Laban Bartenieff Institue of Movement Studio de New York. La chorégraphe a dirigé des ateliers avec les étudiants internationaux pour donner naissance à un spectacle de danse unique autour des transformations du corps. Le festival Ressac a eu beaucoup de succès les années précédentes et prévoit de se déployer au canada dans les années à venir !

Information pratiques

Si vous voulez prendre part à ce festival qui croise multiples regards entre science et arts, n'hésitez pas à consulter la programmation sur le site de l’université : univ-brest.fr. Tous les spectacles sont gratuits et ouverts à tous et toutes ! Bientôt vous pourrez retrouver la programmation dans un livret papier, disponible partout !