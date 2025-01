Le festival de la photographie animalière de Ty Menez Are déploie à nouveau ses ailes !

La 4ème édition du festival de la photographie animalière de Ty menez are, le centre d'hébergement touristique et de découverte de l'environnement de Brasparts, ouvrira ses portes le week-end du 17 et 18 février 2024. Au programme, des collections de photos bien sûr, mais aussi des conférences, des animations avec toujours le même point d'orgue : sensibiliser le grand publique à la fragilité environnementale. Serge Kergoat, artiste photographe, est venu nous présenter les enjeux et les détails de cette évènement.

Vue de l'objectif…

Être photographe animalier, c'est non seulement d'innombrables heures passées sur le terrain mais aussi une observation fine de l'évolution de l'espace et du comportement animalier. Pour photographier l'animal, l'artiste ne perturbera pas les animaux dans leur environnement naturel, immobile et patient...quitte à se fondre dans le décor. Il en devient alors un objet de curiosité pour l'animal qui n'hésitera pas à se rapprocher pour faire le beau devant l'objectif.

Alors, un lien se tisse, inéluctable, quasi mystique, qui uni l'artiste et l'animal. Puis, la relation de confiance s'installe . La contre partie de cette merveilleuse rencontre est que l'animal montre aussi la dure réalité qu'est la sienne : prédation, malnutrition, impacte du dérèglement climatique et de l'action de l'humain sur son habitat. déclenche une empathie exacerbée appelée " la dépression des naturalistes" comme nous le rappelle Serge.

les artistes invités

Emile Barbelette, Malouin d'origine, il se défini comme un photographe naturaliste autodidacte, admiratif et contemplatif de l'univers du vivant. Il s'intéresse aussi bien aux reptiles qu'au orchidées, il propose une exposition sur " les prédateurs volants"

Laetitia Beauverger est une photographe naturaliste calée sur les marées, elle aime arpenter la mer le long de la cote brestoise où elle vit. Elle apporte un témoignage de la diversité fragile de la faune et de la flore locale.

Fabrice Bertholino photographie 3 saisons hivernales durant lesquelles des oiseaux migrateurs viennent en nombre sur nos plages, ces clichés donneront naissance à l'exposition " Plumes de mer"

Christian Chantreuil est passionné par la nature et l'animalier, rejoint le monde de la photographie en 2011 et se passionne pour l'ambiance et les couleurs qu'offre le monde des insectes. Il exposera ses travaux avec la collection " Insectes de France : un monde fascinant à découvrir"

Franck Daoulen est apnéiste. durant ses expéditions sous-marines dans l'Abers Vrac'h, il réalise qu'il n'est pas nécessaire de traverser le globe pour voir aussi de superbes couleurs et d'extraordinaires fond.

Philippe Cloarec aime la promiscuité avec l'animal et les échanges qu'il créé avec d'autres passionnés. Son exposition résulte de moments privilégiés, de parties de cache-cache pour des " Portraits et plans serrés".

Emmanuel Holder a choisi la photo animalière comme prétexte pour se balader dehors, et utilise ses photos pour illustrer ses articles dans Poher hebdo et parfois dans Glaz...Il propose une expo sur le gluant et le visqueux.

Benoit Huck, son truc a lui c'est les félins d'Afrique qui, depuis son plus jeune âge lui ont donné envie de s'adonné à la photo animalière.

Mickaël Liechty nous montre les bêtes "à poils" des Monts d'Arrée, il explique aussi tout le repérage des indices de passage des animaux ainsi que de nombreuses anecdotes...

Jean-Marie Séveno et son exposition " Horizon Svalbard" nous fait voyager vers les contrées glaciales du nord du globe. de l'Alaska jusqu'à l'Himalaya il capture les animaux sans jamais les approcher.

Julie Tucolet propose un focus sur le manchot Royale qu'elle a découvert lors d' un séjour sur l'archipel de Crozet dans les terres australes et en antarctiques

Paul Veillon après 20 ans de plongée sous marine il décide de mettre a profit son expérience pour offrir un panel de "photo flottante".

L'Apab, l'association des photographes animaliers bretons sera aussi présente pour présenter une exposition sur la sensibilté de la Bretagne sauvage.

et bien évidemment Serge Kergoat présentera une exposition sur la réflexion de l'animal dans mon environnement qui pousse une autre reflexion, celle de l'humain sur sa perception du réel.

Tout le programme de l'exposition est disponible sur le site internet de Ty menez are.