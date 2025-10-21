Le festival de la photographie animalière de Brasparts a lieu les 8 et 9 novembre 2025 avec les œuvres d'une vingtaine de photographes exposées à Ti menez Are, mais aussi des conférences, projections de documentaires et des ateliers, jusqu'à Huelgoat.

La page Facebook du festival de la photographie animalière de Brasparts

La photo de la mante religieuse sur l'affiche de l'événement est signée Philippe Cloarec.

Chaque année, le festival de la photo animalière s'étoffe. 17 photographes confirmés et deux jeunes exposent encore cette année leur travail, les 8 et 9 novembre 2025 à Ti menez Are. Le centre de découvertes des monts d'Arrée accueille aussi cinq artisanes et artisans (linograveur, illustratrice, plasticienne, sculpteur sur bois et créateur de bébètes étranges).

Nouveauté de cette 5e édition, des projections de films documentaires suivies de débats, au cinéma Arthus de Huelgoat. On pourra notamment y suivre l'association Ferus qui défend les grands prédateurs sauvages. Des conférences seront aussi proposées, sur les landes, le loup ou les oiseaux migrateurs, à la salle des fêtes de Brasparts.

Une randonnée du petit matin, en suivant l'association Addes Botmeur s'ajoutera aux deux balades contées des animateurs de Ti menez Are. Exposition interactive, diaporama commenté et atelier de vannerie complèteront les animations du festival.