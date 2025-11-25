Du 4 au 14 décembre 2025, c'est la 15e édition du festival des musiques populaires du monde entier : NoBorder, à Brest, en Finistère et ailleurs dans l'Ouest.

Le site internet du festival NoBorder

Pour sa quinzième édition, NoBorder, le festival des musiques populaires du monde se teinte d'accents espagnols, mais pas seulement... le voyage musical vous emmènera aussi au Portugal, dans les montagnes gasconnes, ou à Madagascar. On y entendra des bassines résonnantes, de la bourrée, du drone, du reggaeton …

Il y aura des concerts, mais aussi de la danse, des performances théâtrales, des débats ...