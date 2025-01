Du 5 au 15 décembre 2024, voyagez dans les musiques populaires du monde entier au festival No Border, à Brest, en Finistère et ailleurs dans l'Ouest.

Une trentaine d'artistes et groupes composent la programmation de cette 14ᵉ édition du festival No Border qui met en avant les musiques populaires du monde entier : de la création contemporaine puisée dans le traditionnel breton, des voix à la sauce béarnaise, des sonorités d'Éthiopie, d'Algérie, du Somali land ou du Cameroun... des mélanges aussi (Occitanie et Égypte par exemple), des propositions plus expérimentales aussi. Les concerts, voire les ateliers ou expositions vous promèneront largement ! Dans différents lieux de Brest du 10 au 15 décembre 2024, et dans le Finistère, la Bretagne et l'ouest du 5 au 10 décembre 2024.