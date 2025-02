Du 1ᵉʳ au 16 février 2025, la médiathèque Alain-Gérard et le cinéma Katorza à Quimper participent au festival national Les Mycéliades dédié à la science-fiction. Au programme, des films, des rencontres, conférences, expositions et ateliers...

C'est la troisième édition du festival Les Mycéliades dédié à la science-fiction dans toute la France et depuis le début, Quimper y participe, via le réseau des médiathèques de Quimper Bretagne occidentale et le cinéma Katorza/association Gros Plan.

Les Mycéliades 2025 à Quimper permettront de revoir des références du cinéma SF comme Neptune frost de Saul Williams et Anisia Uzeyman le 5 février 2025, Her de Spike Jonze le 6 février 2025 au cinéma et Premier contact de Denis Villeneuve avec une rencontre débat le 6 février 2025 à 18h30 à la médiathèque.

À la médiathèque Alain-Gérard, on aura