Troisième édition pour le festival Musiques en délire et compagnie qui a lieu les 27, 28 et 29 juin 2025 en presqu'île de Crozon avec Kaniri ar mor, l'Ulamir et La soupape.

Au départ, c'est une journée d'hommage à Georges Boulestreau, créateur des Amis de la Musique et infatigable animateur de la musique en presqu'île, disparu en 2023.

La deuxième édition en 2024 compte une soirée supplémentaire.

Et voici donc déjà la troisième édition de Musique en délire et compagnie, véritable festival qui a lieu les 27, 28 et 29 juin 2025, sous chapiteau (ça aussi, c'est nouveau).

La plupart des festivités ont lieu à Lanvéoc, mais le festival essaime aussi à Camaret, Crozon-Morgat, le Fret, Telgruc.

Musiques en délire se compose d'abord et avant tout des fanfares ; elles seront cinq cette année, venues de (presque) tout la Bretagne. Mais on aura un choix de musiques éclectiques avec aussi du swing pour danser, du rock, des musiques du monde, du classique et même un concert punk le samedi soir.

Toutes sortes de musiques, toutes sortes de publics

Si le festival s'étoffe, c'est aussi parce que Kaniri ar mor s'adjoint le concours de deux autres associations très actives de la presqu'île de Crozon : l'Ulamir qui proposera des animations à l'image de ce que le centre social offre toute l'année (un atelier cuisine par exemple) et La soupape qui apporte sa touche inclusive et insère ses 1001 bulles dans Musiques en délire : on pourra participer au festival quel que soit son handicap (moteur, sensoriel, mental, psychique) ; un temps d'écoute pour les personnes fragiles ou les personnes aidantes sera organisé le dimanche. On pourra jouer aussi au "Trivial pursuit" inclusif conçu par l'association, pour bien comprendre qu'aucun handicap ne peut empêcher la pratique de la musique ou de toute autre activité. Le tout étant d'être créatif et c'est ce qui caractérise l'équipe organisatrice du festival.

Quant à la dimension économique, elle sera, elle aussi, inclusive puisque le festival est à prix libre. Soutenez-le dans la mesure de vos moyens.