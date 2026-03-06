Ce qu'on aime au festival de la radio et de l'écoute Longueur d'ondes de Brest, c'est qu'on y élargit sa "vision" du son. La preuve par les trois rencontres que nous avons faites lors de la 22ᵉ édition du festival, en 2026. Au programme : un manuel pour apprendre à écouter, une approche radioactive du son et une réflexion sur le vrai et le faux dans les documentaires sonores.

Le site internet du festival de la radio et de l'écoute Longueur d'Ondes

Beau bruit et son petit guide de l'écoute

L'association Beau bruit est basée à Prades dans les Pyrénées-Orientales. Elle transmet les joies du son à différents publics, via son média, et autrefois la revue du son Syntone. Beau bruit a eu la très bonne idée de publier Tendre l'oreille, un manuel d'écoute des médias sonores, audio, radio, podcast que nous présentent ses deux auteurs : Ariane Demonget & Étienne Noiseau (conception graphique et illustrations : Catherine Staebler. ISBN 979-10-981145-0-2. Parution : décembre 2025 - 60 pages illustrées – Couverture cartonnée – 17 x 23 cm - Prix public : 18 euros – également disponible en version numérique PDF : 10 euros).

L'anthropologue Sophie Houdart et sa rencontre avec l'univers du son

Les recherches de Sophie Houdart (CNRS, LESC Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative), l'ont conduite vers les territoires nucléarisés, concernés par des infrastructures nucléaires ou par des catastrophes comme Fukushima dont la centrale nucléaire a été frappée par un tsunami. C'est à La Hague en Normandie qu'elle a croisé le documentariste sonore Bastien Lambert et elle a cheminé avec lui dans l'univers du son. Ensemble, ils ont notamment parcouru un sentier de randonnée de 1000 km le long des côtes japonaises frappées par le tsunami. Leur marche était rythmée par le dispositif d'alerte sonore, omniprésent au Japon, qui sert aussi à la diffusion de messages purement informatifs, voire de propagande électorale, comme une "radio en plein air". L'anthropologue explique comment elle est devenue plus sensible aux dimensions sonores de son travail.

Le vrai et le faux dans le documentaire sonore avec Christophe Deleu

Christophe Deleu est enseignant chercheur au Centre universitaire d’enseignement du journalisme de Strasbourg (CUEJ) et il est aussi documentariste. Cette année lors du festival, il intervient entre autres, autour de la question du vrai et du faux ; dans la production sonore comme ailleurs, les frontières s’estompent entre le réel et son récit, entre l'interprétation et la subjectivité inévitable de ces derniers, jusqu'aux fameuses fake news. Christophe Deleu a d'ailleurs participé à la création d'une série fictionnelle sur ce sujet Une si belle histoire, en écoute sur la plateforme de Sonya.