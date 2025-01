Festival Jeux et Sports Bretons à l'Écomusée des Monts d’Arrée le 28 Juillet 2024

Le dimanche 28 juillet 2024, l’écomusée des monts d’Arrée à Saint-Rivoal accueillera la deuxième édition du Festival Jeux et Sports Bretons. Cet événement incontournable est une occasion unique de découvrir et de s’initier aux pratiques sportives traditionnelles de la Bretagne, dans une ambiance festive et conviviale. Après une première édition réussie à Commana en 2021, l’écomusée poursuit sa mission de promotion des jeux et sports bretons, grâce au dynamisme des clubs et associations locales.

Cette année, le festival propose une variété d'initiations et de démonstrations spectaculaires. Les visiteurs pourront assister au tout premier championnat de Bretagne de jeux de force de la jeunesse et découvrir des disciplines impressionnantes comme les luttes aériennes sur sciure de bois, le lancer de haches longue distance, le lever de perche et le soulevé d’essieux à la main. Le Gouren, sport emblématique de lutte bretonne par excellence, sera également à l'honneur avec des démonstrations et des initiations. Le rugby, un sport en pleine ascension en Bretagne, est en train de devenir petit à petit un sport breton par excellence et sera aussi célébré lors de cette journée. Le 28 juillet sera ainsi placé sous le signe de la tradition et de la modernité pour une journée dédiée à la culture sportive bretonne.