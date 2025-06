Vingt ans et une belle édition en vue pour le Fest jazz de Châteauneuf-du-Faou qui va faire vibrer son public du 24 au 27 juillet 2025, toujours au bord du canal de Nantes à Brest.

Déjà 20 ans pour le beau bébé de l'association Jazz Kreiz Breizh et ses 200 bénévoles : la première édition du Fest jazz a vu le jour en 2005 ! Que de chemin parcouru depuis les 500 personnes du public des débuts, jusqu'aux 6000 qui se profilent à l'horizon des 24 au 27 juillet 2025. De jeunes pépites sont venues à Châteauneuf-du Faou et sont depuis devenues des étoiles internationales du jazz : la chanteuse et saxophoniste Andrea Motis, sa collègue Eva Fernández. Le festival a aussi accueilli Biréli Lagrène, Sanseverino, Thomas Dutronc...

Des constantes : des jeunes artistes, femmes et hommes à parité et une proximité avec le public

Certaines caractéristiques du festival restent les mêmes : la convivialité, la qualité d'une programmation orientée vers les jeunes artistes, avec une parité femmes/hommes remarquable ! Des artistes qui jouent pour le public avant tout et qu'on peut facilement aborder pendant le festival.

Cette année encore, une quarantaine de concerts sont assurés par quelque 130 artistes (35 groupes). Laz, Plonévez-du-Faou, Pleyben, le château de Trévarez accueillent aussi des concerts en "off".

Des groupes du monde entier, des États-Unis en particulier cette année

Italie, Allemagne, Norvège, Australie... les artistes viennent de partout et cette année ce sont les Américaines et Américains qui dominent nettement : une trentaine ont choisi les bords de l'Aulne et même à leurs frais pour le Capital focus jazz band de Washington qui tenait absolument à se produire au festival.

Parmi les têtes d'affiches, on découvrira la soul de BirdBøx, la voix chaude de Kareen Guiock Thuram et on se laissera entraîner par le phénomène venu de Nouvelle-Orléans Tuba Skinny qui compte des millions de fans sur Youtube.

Comme chaque année, on dansera beaucoup au festival où le swing, le boogie-woogie, le jazz manouche sont bien représentés et où chaque scène est encadrée par des pistes de danse.

Le festival en pratique

La billetterie en ligne est ouverte (on peut acheter ses billets en ligne jusqu’à la veille du jour concerné).

Pour les réservations de groupe, passer par le mail : contact@fest-jazz.com

Point de vente physique : Coccimarket de Châteauneuf-du-Faou

Les tarifs vont de 31,99 € la journée à 114,87 € pour 4 jours (plein tarif).

Nouveauté 2025 : un espace famille pour accueillir les enfants le samedi et le dimanche après-midi