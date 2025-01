Du 25 au 28 juillet 2024, le Fest jazz revient enchanter son public à Châteauneuf-du-Faou, avec 130 artistes au bord du canal et toujours un bel esprit.

Le site internet du Fest jazz de Châteauneuf-du-Faou

Si l'association Jazz Kreiz Breizh peut compter sur 200 bénévoles pour faire vivre son festival de jazz chaque année, c'est aussi révélateur de la popularité de ce Fest jazz. Le public ne s'y trompe pas qui vient même de Grande-Bretagne, patrie de naissance du président Trevor Stent. Les bénévoles sont bretons mais aussi ukrainiens, russes ou géorgiens ; et dix nationalités seront représentées sur scène pour la 19e édition du festival du 25 au 28 juillet 2024.

130 artistes pour 5000 spectateurs choyés

Pendant ces quatre jours, ce sera intense puisque 130 artistes vont se produire, sur quatre scènes sous chapiteaux. Ces derniers limitent la jauge du festival qui atteint l'équilibre financier avec 5000 spectateurs par jour. L'organisation ne souhaite pas dépasser cette taille idéale qui permet au public de profiter des concerts en toute convivialité et de voir les artistes de près ! Ces artistes sont d'ailleurs accessibles et on peut échanger avec elles ou eux au comptoir après les concerts. On peut aussi danser : suivre un atelier Lindy hop ou profiter des pistes de prévues à cet effet à côté des scènes.

Un jazz populaire qui swingue

Parce que l'identité du Fest jazz, c'est un jazz populaire, essentiellement swing, mais qui propose aussi du bebop, du bluegrass, du jazz manouche, du blues/rock, ou du jazz world... Chaque année, la sélection est douloureuse pour l'équipe de programmation qui reçoit quelque 3500 candidatures !

Cette année, on pourra croiser Sanseverino, Ben Waters (pianistes des Stones entre autres) parmi les têtes d'affiche. Beaucoup de jeunes talents se produiront aussi, et beaucoup de femmes, c'est un souhait des programmateurs.

Un cadre particulièrement agréable

On profitera même de concerts sur des péniches, avec la Route de l'ardoise, puisque la colonne vertébrale du Fest jazz c'est le canal de Nantes à Brest le long duquel sont installées les scènes. Le festival essaime cependant dans les communes alentour pour faire découvrir le centre du Finistère au mélomanes : des concerts off auront lieu à Pleyben, à Laz, à Plonévez-du-Faou et au château de Trévarez.

crédit photo : Emmanuel Berthier

Le festival en pratique

La billetterie en ligne est ouverte (on peut acheter ses billets en ligne jusqu’à la veille du jour concerné).

Pour les réservations de groupe, passer par le mail : contact@fest-jazz.com

Point de vente physique : Coccimarket

Tarifs : 29 € la journée / pass 3 jours : de 75 à 80 € selon les dates/ pass 4 jours : 105 €

Pour les jeunes de 15 à 18 ans, le Fest Jazz est disponible sur l’application Pass Culture !

L'association Jazz Kreiz Breizh organise aussi des concerts, conférences toute l'année ; elle est subventionnée par la commune de Châteauneuf-du-Faou, le Conseil départemental et le Conseil régional. Les dons et le mécénat sont les bienvenus.