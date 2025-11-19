À Brest jusqu'au 22 novembre 2025, le festival Invisible sillonne de nouveau les contrées improbables de la création musicale décalée et souvent injustement méconnue.

Le site internet du festival Invisible

L'équipe du festival aime les mélanges, même improbables, du moment qu'ils sont en dehors des circuits habituels, artistes "du moment", de la scène locale ou grandes légendes excentriques du rock, sans oublier l'underground. Les soirées du vendredi et du samedi ont lieu à La Carène, mais d'autres rendez-vous ont lieu au CAC Passerelle ou encore chez un disquaire, Bad seeds.