Le Festival Invisible (mais pas tant que ça) : nouvelle édition 2024

Ce rendez-vous incontournable se tiendra à Brest du 19 au 23 novembre 2024, proposant une fois de plus une expérience artistique hors des sentiers battus.

Pour nous guider à travers la programmation foisonnante de cette 19e édition, nous recevons Arnaud Le Gouëfflec, cheville ouvrière et animateur en chef de l’organisation du festival. Il nous éclaire sur l’histoire et l’ADN unique de cet événement brestois, qui met à l’honneur des artistes et des performances pour le moins atypiques, allant du krautrock au protopunk, sans oublier des expériences sonores inédites.

Avec des soirées concerts, des projets surprenants comme celui d’Evicshen et des performances coups de cœur à ne pas manquer, le Festival Invisible promet de bousculer nos certitudes. Arnaud Le Gouëfflec sera lui-même sur scène pour présenter son nouvel album, Comme Kafka. Une édition à ne pas rater, pleine de découvertes et de moments uniques, qui fait de Brest le point de rencontre des curieux et des amateurs d’esthétiques autrefois plus invisibles.