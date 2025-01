La 15ᵉ édition du festival Ilophone aura lieu les 13, 14 et 15 septembre 2024 à Ouessant. Zoom sur un festival pas comme les autres, à la fois convivial et soucieux de l'environnement de l'île.

Le site internet du festival Ilophone

Ne vous ruez pas sur la billetterie, le festival Ilophone qui a lieu à Ouessant du 13 au 15 septembre 2024 est déjà complet ! Il faut dire que ces trois jours de concerts constituent un moment précieux pour les insulaires et les touristes qui font le voyage. Cette année encore 14 artistes ou formations se produisent, dans différents styles avec une dominante rock : Radio Byzance, Maxwell Farrington & Le Superhomard, SBRBS, Uncle Bard & The Dirty Bastards, Honeymen, Sanseverino, Dynamite Shakers, Dēportivo, Yelle (en DJ set), Inish Dew, Bazbaz et Crazy PP, JOB, Gipsy Tipsy, DJ GOMINA x DJ MOMO.

S'il est complet dès le mois de juin, c'est parce que ce festival entend garder une taille raisonnable : pour le confort du public mais aussi pour le respect de l'environnement insulaire. La gestion des déchets du festival est ainsi axée sur la sobriété : les gobelets ne sont pas fournis, les achats sont calculés pour produire le moins de déchets possible.

Le festival Ilophone se veut aussi inclusif en proposant cette année un concert entièrement chansigné, celui de Sanseverino qui sera donc accompagné d'une interprète en langue des signes qui retransmettra paroles et musique.