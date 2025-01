Les 5, 6 et 7 juillet 2024, la 19e édition de Cast en scène vous promet rires et bonne humeur sur les planches avec trois pièces de théâtre de comédie venues des cabarets parisiens.

Le site internet de Cast en scène

Comme chaque année, le festival Cast en scène mêle humour et théâtre en proposant trois pièces tout droit sorties des cabarets parisiens. Huit comédiennes et comédiens assureront les spectacles à base de quiproquos, de rebondissements, de situations rocambolesques, de surprises...

Drôles de demandes en mariage, vendredi 5 juillet 2024 à 20h30 et samedi 6 juillet 2024 à 17h :

Des sketchs sur des demandes en mariage ratées, étranges, loufoques, inimaginables... Rien ne va comme prévu, mais c'est sûr que ça va vous faire rire !

Le casting de ma vie, samedi 6 juillet à 20h30 et dimanche 7 juillet 2024 à 17h :

Francine, une provinciale ambitieuse, se retrouve nez à nez avec Frank, un producteur parisien impitoyable. Malgré leurs différences, le destin les réunit pour une nuit pleine de rebondissements inattendus...

Les bonshommes, dimanche 7 juillet 2024 à 20h30

"Plus de Bonshommes, plus de problèmes !" En 1970, trois amies décident de dire adieu aux contrariétés de la vie de couple en adoptant un mode de vie révolutionnaire : emménager ensemble pour la liberté et le bonheur. Mais leur tranquillité est rapidement perturbée par l'arrivée de leur voisin, un homme à la recherche de sa femme et déterminé à les faire participer à sa quête.

Le festival Cast en Scène, propose aussi des animations entre les pièces :

Samedi 6 juillet 2024 après-midi : Dour Laouen vous invite à une escapade musicale entre les terres bretonnes et irlandaises en duo où la flûte et la guitare vous transporteront de Locronan à Dublin en un clin d'œil.

Dimanche 7 juillet 2024 après-midi : Breizhing Bulles vous plonge dans un monde de poésie et de fantaisie où les bulles de savon deviennent les stars de la journée.

Restauration sur place le samedi 6 et le dimanche 7 juillet 2024 à partir de 18 h 30. V

Garderie gratuite : Pour les spectacles de samedi et dimanche après-midi, à partir de 17h. Goûter, animations...

𝗜𝗻𝗳𝗼𝘀 𝗽𝗿𝗮𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 :

𝗕𝗶𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗶𝗲 𝘀𝘂𝗿 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝗮𝘂 𝗻𝗶𝘃𝗲𝗮𝘂 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗮̀ 𝗰𝗼̂𝘁𝗲́ 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗯𝗶𝗯𝗹𝗶𝗼𝘁𝗵𝗲̀𝗾𝘂𝗲 𝗮̀ 𝗖𝗮𝘀𝘁 : 𝗧𝗼𝘂𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗱𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝟭𝟬𝗵 𝗮̀ 𝟭𝟮𝗵

𝗢𝘂 𝗽𝗮𝗿 𝘁𝗲́𝗹𝗲́𝗽𝗵𝗼𝗻𝗲 : 𝗟𝗮𝘂𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 : 𝟬𝟲 𝟲𝟭 𝟲𝟮 𝟬𝟴 𝟬𝟬 // 𝗡𝗲𝗹𝗹𝘆 : 𝟬𝟲 𝟳𝟵 𝟯𝟮 𝟱𝟵 𝟯𝟰