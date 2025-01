Du 19 au 21 juillet 2024, la deuxième édition du festival Hep ano à Daoulas vous propose de découvrir un projet de transport écologique tout en faisant la fête !

À l'origine du festival Hep ano (sans nom en breton) il y a un projet ambitieux Ar vag qui vise à développer un transport à la voile de marchandises entre la Bretagne et le Bordelais, en particulier du vin, avec un système de récupération des bouteilles. Ce projet sobre doit pouvoir compter sur un voilier encore à construire, sans oublier des vélos-cargos pour assurer la livraison des produits au dernier kilomètre.

Pour faire connaitre le projet Ar Vag, ses porteurs ont eu l'idée de créer un festival estival dont la première édition a eu lieu en 2023 et la deuxième se tient du 19 au 21 juillet 2024 à Daoulas. Les animations auront lieu dans le port de Daoulas, à proximité du bateau « Le Belote et Re » qui sert de vitrine au projet Ar Vag. Au programme, des spectacles vivants, des rencontres et de l'écologie.

Dès 14h, les après-midis, le public pourra déguster et acheter les produits locaux et découvrir le bateau d’un peu plus près, ou profitera des jeux et animations sur le site.

En début de soirée, il y aura des concerts dans une ambiance pop et acoustique et la deuxième partie de soirée sera consacrée aux musiques électro et de DJ sets dansants.