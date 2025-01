Du 15 au 17 novembre 2024, le quatrième festival Finistellaire de Quimper vous emmène dans les littératures de l'imaginaire : science-fiction, fantastique et fantasy. Une trentaine d'autrices et d'auteurs présenteront leurs livres et participeront à des tables rondes auxquelles s'ajouteront d'autres animations. L'accès est gratuit.

L'événement Facebook de Finistellaire #4

Le site internet de l'association La 29ᵉ dimension

Le festival Finistellaire est d'abord un événement littéraire autour des genres dits "de l'imaginaire" : science-fiction, fantastique, et fantasy. Les 15, 16 et 17 novembre 2024, on pourra donc croiser une trentaine d'autrices et d'auteurs qui viendront présenter leurs dernières publications dans un nouveau lieu, le Pôle culturel Max-Jacob de Quimper : au Novomax, à la salle Ti Ar Vro Kemper, à l'Objethèque de Cornouaille et aux Ateliers du Jardin. Cette année, la tendance est nettement à la science-fiction et beaucoup de auteurices participent pour la première fois au festival.

Un autre intérêt majeur de Finistellaire, c'est de donner la parole à celles et ceux qui écrivent, au cours de tables rondes, très nombreuses : une dizaine le samedi et autant le dimanche. On y échange sur des sujets larges (SF et écologie, SF et polar, le voyage temporel, les frontières) ou plus précis (l'évolution de la SF des origines à nos jours, le développement du personnage principal entre héroïsme et parcours initiatique). On y parle aussi inspirations et création littéraires. À noter cette année, une lecture-spectacle du roman Volna de et par l'auteur Christophe Siébert le samedi 16 novembre 2024, à 17h, au Novomax.

Le thème du festival cette année est : Voyages possibles, impossibles.

D'autres animations sont proposées tout au long du festival, à commencer par une soirée autour du film District 9 du réalisateur sud-africain Neill Blomkamp, projection suivie d'un débat sur le statut juridique de l'extraterrestre sur la planète Terre avec Claude Arz de l'association Nuit des Légendes, vendredi 15 novembre 2024, à partir de 19h.

Un jeu de piste permettra de découvrir toutes les facettes du festival.

Samedi 16 novembre et le dimanche 17 novembre 2024, de 10h à 18h :

*au Novomax une quinzaine d'autrices et auteurs en dédicaces, associations, buvette, une dizaine de tables rondes.

*salle Ti Ar Vro, une quinzaine d'autrices et auteurs en dédicaces, buvette, animation jeu de société avec Le Remue-Méninges.

* Les Ateliers du Jardin, initiation au maniement du sabre laser avec l'Académie Sabre Laser Quimper.

* au local de L'Embarcadère, 4 rue Jacques Cartier, expositions et animations ludiques avec L'Objethèque de Cornouaille.