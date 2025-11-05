Déjà la 40e édition du Festival européen du film court de l'association Côte Ouest. Du 11 au 16 novembre 2025 à Brest, on pourra faire le plein de ces petites merveilles du 7e art, grandes par le talent. Au programme, les compétitions : Europe, France et Bretagne, et des rencontres avec des cinéastes. Sébaa et Séverine nous présentent cette édition anniversaire et reviennent sur ce qui les fait vibrer lors de ce rendez-vous incontournable du cinéma.

lien vers le site internet du Festival du film court de Brest