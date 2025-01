Festival européen du film court de Brest

L’association Côte ouest organise la 38 ème édition du Festival européen du film court, du 8 au 12 novembre 2023 à Brest. Comme chaque année, le festival compte trois échelles de compétition : Europe, France et Bretagne. Le festival met en lumière le jeune cinéma européen pour faire découvrir au public de nouveaux réalisateurs et réalisatrices dans un moment de fête et de partage.

lien vers le site internet du Festival du film court de Brest

Comme chaque année, le festival propose trois compétitions (européenne, française et bretonne) et fait découvrir au public une large sélection de courts-métrages en tout genre. Ces compétitions mettent en avant des films d’école et les premiers films de jeunes cinéastes émergents. En parallèle, le festival propose également les « Brest off » , programmes hors compétition qui permettent au public d’explorer plusieurs films sur différents thèmes : la famille, les amours charnels, les origines culturelles, etc. Le territoire local et national est mis en avant par les projections proposées en partenariat avec des structures et médias brestois (CAF 29, Mac Orlan, les Studios, Fréquence Mutine, radio U, etc...), des chaînes de télévisions nationales ou internationales et d’autres festivals européens.

Temps forts du festival du film court de Brest

Il ne faudra pas manquer la soirée d’ouverture « The show must go on » , la remise des prix du jury lors de la soirée de clôture. On pourra aussi profiter de projections-débats ou encore des blind tests et de karaokés ciné.

Parmi les nouveautés de cette année : les 10 ans de la société Topshot (césar du meilleur court métrage) et les 40 ans de l’agence du court métrage avec une séance de courts et longs à l’affiche ainsi qu’un atelier « premier films » accompagné d'un dialogue entre spectateurs et cinéastes. La grande nouveauté du palmarès 2023 du festival du film court est le prix Alice Guy qui met en lumière les réalisatrices. En effet l’association Côte ouest met en avant les femmes dans l’industrie du cinéma et dans la création avec plus de 50 % de réalisatrices en compétition.

La programmation offre une vaste sélection de films et de sujets, il y en aura pour tous les goûts !