C'est la première édition du festival Féminitudes qui mêle théâtre d'improvisation et arts de la scène, féminisme et inclusions : rendez-vous les 18 et 19 mai 2024 au Relecq-Kerhuon (espace social Jacolot).

Au départ, était un spectacle, Féminité-s. Puis les accointances entre associations et le réseau ont fait naître un festival Féminitudes dont la première édition a lieu ces 18 et 19 mai 2024 au Relecq-Kerhuon. L'esprit du festival se veut convivial, intergénérationnel et inclusif. Quant à la programmation, elle est faite de théâtre d’improvisation, clownes, théâtre, lectures à voix haute et radio, portée par des actrices engagées dans des valeurs partagées d’égalité et d’inclusivité. On pourra suivre des ateliers à la journée, assister à des soirées spectacles, profiter d'un espace forum pour artistes et associations, avec la librairie ambulante Les guérillères, une buvette et une petite restauration sur place (Charlotte et son foodtruck Caval’crêpes dimanche midi).

Les ateliers commencent à 10h, l’accès au forum sera libre tout le week-end, dès 14h, avec chaque jour un spectacle en prix libre à 18h. La réservation des ateliers et des spectacles se font par inscription en ligne sur helloasso : Laboratoire des Féminité-s | HelloAsso