La 27ᵉ édition du festival de contes Grande marée a lieu du 13 au 28 novembre 2025 dans tout le nord Finistère.

Le site internet du festival Grande marée

16 communes, 38 structures partenaires, 45 représentations, 2 temps de rencontres, 1 atelier d’initiation à l’art du conte... voici le programme du festival Grandes marées 2025, à découvrir dans tout le nord du Finistère. Il y aura des contes pour tous les âges (respectez bien les prescriptions), des voix d'hommes et de femmes, des performances variées qui déclineront toutes les dimensions des arts de l'oralité.