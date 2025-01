La 26ᵉ édition du festival de contes Grande marée a lieu du 14 au 29 novembre 2024 dans tout le nord Finistère.

Le site internet du festival Grande marée

Les arts de l'oralité vont de nouveau s'épanouir dans tout le nord du Finistère, de Brest à Plougonvelin, de Daoulas à Plouguerneau... 14 conteuses et conteurs vont vous emmener dans leurs univers multiples, faits de récits mais aussi parfois de chant et de musique. Réservez rapidement, le festival a lieu du 14 au 29 novembre 2024 et vu la popularité de ce festival de contes, il n'y en aura pas pour tout le monde !