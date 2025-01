Des graines et de la terre : c’est le retour du Festival du centre de la Terre à Crozon !

Le Festival du centre de la Terre est de retour avec une édition spéciale “Grain.e.s” . Comme d'habitude, il aura lieu à Saint-Hernot (Crozon) les 18 et 19 mai 2024 ! Cette année, la Maison des Minéraux vous amène à décortiquer les grains de notre monde grâce à une programmation originale, accessible aux petits comme aux grands.

Site du Festival

Brochure de la programmation

Une édition qui plante des graines !

Que ce soit un grain de pierre, de sable ou encore un grain de folie, le festival décortiquera toutes les particules de matière et ce jusqu’au cœur de la terre. Il y aura de l'artisanat avec des ateliers poterie, forgerie ou encore boulangerie (“du grain au pain”) mais aussi des contes et des installations sonores originales. En parlant de son, c'est Transisto’ch/ Radio évasion qui animera le “Répondeur du Centre de la Terre” où vous pourrez écouter les élèves de Saint-Ségal nous parler de géologie (à écouter aussi dans Lem le jeudi).

On fête la labellisation Unesco pour le “Géopark Armorique”

Cette édition est symbolique car la candidature internationale au label “Géoparc mondial UNESCO” reçue au début d’année 2024, avait été lancée en 2017 lors de la première édition du Festival. Le Parc naturel régional d’Armorique qui portait la candidature est un des partenaires majeurs de cette édition, et propose un ensemble d’activités et d’animations sur le terrain qui s'étendront jusqu’au mois de septembre 2024.Ces animations se dérouleront sur la presqu’île de Crozon, sur les sites géologiques de Plougastel-Daoulas, les tourbières des monts d’Arrée, et bien d’autres encore.

Informations pratiques

Le festival est à prix libre conscient, le tarif conseillé est de 7 euros mais vous pouvez donner plus ou moins selon vos moyens. Il y aura à manger et à boire sur place et à proximité du site. Concernant les sorties nature et les conférences, le nombre de place est réduit. Pour réserver il vous suffit de contacter la Maison des Minéraux au 02 89 27 19 73. Vous retrouverez toutes les informations sur le site du Festival et du Géopark.