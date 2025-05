Le festival rock et blues des Vaches Folks de Cast fête ses vingt ans ; rendez-vous le 7 juin 2025 avec Thomas Franck Hopper, Foreign affairs, Les saumons fumés, Salty dogs et Aïelo, sous chapiteau !

Page Facebook des Vaches folks

Billetterie en ligne :🎫 https://yurplan.com/orga/Les-Vaches-Folks/30950

Voilà désormais 20 ans qu'une folle équipe de passionnés organise le festival des Vaches folks à Cast. L'édition anniversaire du 7 juin 2025 nous permettra de mesurer le chemin parcouru et d'apprécier aussi la nouvelle dimension de l'événement : comme l'an dernier, c'est sous chapiteau que se déroule le festival, avec deux scènes - Crèche et Étable - pour permettre un enchaînement fluide des concerts.

Un chapiteau, deux scènes, cinq artistes ou groupes

Cette nouvelle formule permet d'accueillir cinq artistes ou groupes. Cette année, on aura toutes les palettes musicales du festival : folk avec le duo Aïelo de Carhaix, jazz New Orleans avec les Douarnenistes de Salty dogs, blues-rock avec les deux têtes d'affiche Thomas Franck Hopper et Foreign affairs et même du rock festif avec Les saumons fumés. Les artistes viennent de Bretagne, de Grande-Bretagne et de Belgique.

Soixante bénévoles et une mécanique bien huilée

Pour assurer l'événement (au budget de 25 000 € financé à 45% par les sponsors), une soixantaine de bénévoles s'impliquent avec l'aide du fondateur du festival et animateur de l'émission Play it loud, Roger Mauguen ; "tout le monde se connaît à Cast" ce qui facilite les choses, les échanges par SMS font le reste. La programmation du festival est arrêtée en septembre-octobre et ensuite la mécanique (bien huilée) s'enchaîne !

Le chapiteau peut accueillir jusqu'à 1500 personnes, mais le festival entend rester ce qu'il est : un moment convivial où les artistes et leur public restent proches, au plus "pré" :-)

Restauration et buvette sur place.

Entrée : 20€ sur place / 17€ en prévente / gratuit – de 12 ans