Il affiche déjà complet, mais on tenait à vous en parler : le troisième festival de l'association Burlesque Brest folies est révélateur d'un véritable engouement pour l'art de l'effeuillage, sans complexe et militant !

Le site internet de l'association Burlesque Brest folies

On pourrait apparenter l'effeuillage burlesque au strip-tease, mais ce serait une erreur ! D'abord parce que l'idée est davantage de faire rire et de divertir que de faire apparaître une nudité complète. Ensuite, parce que les corps qui s'affichent s'éloignent de tout standard "imposé par la société". Le public ne s'y trompe pas et il est d'ailleurs majoritairement féminin.

Liberté, légèreté, inclusion : un art aussi militant

L'effeuillage burlesque, c'est la liberté et la légèreté ! Et aussi, par conséquent, une forme de militantisme pour l'inclusion de toutes les femmes et des autres genres qui peinent à trouver leur place, de tous les physiques, de tous les âges. Les élèves de l'école créée par l'association sont à l'image de cet esprit, fidèle également à celui du cabaret.

Un univers artistique de plus en plus diversifié et un succès fou

Une autre caractéristique de l'art de l'effeuillage burlesque, c'est sa diversité et sa créativité. Et pour cause, les artistes qui pratiquent le burlesque — rarement pour en vivre, surtout pour le plaisir — viennent d'univers aussi variés que la danse, la chanson, le théâtre ou le cirque...

La troisième édition du Burlesque Brest festival les 7 et 8 mars 2025 — aux alentours de la journée pour les droits des femmes — permet en effet de constater cette diversité : on aura aussi bien une marionnettiste qui effeuille sa marionnette qu'une "femme champagne" ou une autre "cactus", un effeuilleur (les hommes s'y mettent aussi), une drag, sans oublier les plus classiques performeuses avec boas, plumes et "nippies" (cache-tétons), même les techniciennes de scène, qui évacuent décors et accessoires entre les numéros, feront le spectacle ; ambiance délirante et féline garantie ! Un marché (le 7 mars à 19h30) permettra aussi de constater la créativité des arts textiles, joaillers ou plastiques qui constituent l'univers burlesque.

Le festival affiche déjà complet, preuve que l'esprit burlesque a réellement conquis le public. On peut cependant participer à l'after du 7 mars à minuit avec Ovaires the moon au Vauban.