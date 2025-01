Et de vingt ! Le festival de photographie Pluie d'images de Brest, du 25 janvier au 8 mars 2025, nous propose pour cette édition anniversaire, d' "être ailleurs"...

"Être ailleurs", c'est la proposition séduisante du festival Pluie d'images 2025, la vingtième édition de ce grand moment de la photographie qui rayonne dans tout le pays de Brest. Le thème permet d’exprimer et partager l’esprit d’ouverture et la curiosité des photographes participants dans leurs dimensions culturelles, sociales, géographiques et psychologiques.

Le choix de l’association Pluie d’Images CAPAB s’est porté sur 5 photographes professionnels ayant contribué à la réussite de précédentes éditions :

Céline Diais : La Petite Pêche (en argentique)

Pierre Gély-Fort : Genius Locci : sans légende ni texte (au public d’interpréter)

Michèle Le Braz : trois explositions sur plusieurs thèmes : Michèle Le Braz cherche à construire des histoires

Guillaume Rivière : expo La Traque (sur la thématique du léopard)

Jacques Yvergniaux : 2 expositions sur les voyages en Afrique et en Amérique. Jacques Yavergniaux a exposé dans des magazines nationaux et internationaux.

24 expositions photographiques et des événements autour

Le Festival Pluie d’Images en 2025, c’est 24 expositions en tout, mêlant photographes professionnels et amateurs dans Brest, sa métropole et au-delà dans le Pays de Brest, accompagnées de nombreuses animations : photo-conférence, vernissage déambulatoire, rencontres, visites commentées, ateliers, lectures, projections, débats, interventions auprès des écoles... Cet événement hivernal est aujourd’hui un rendez-vous culturel bien ancré et attendu dans le paysage culturel finistérien. Une édition 2025 qui implique des photographes et des lieux d’accueil d’expositions de Saint-Renan à Plougastel-Daoulas et de Plougonvelin à Landivisiau.

Les clubs et individuels s'expriment en 16 expositions

Neuf clubs ou collectifs de photographes du Pays de Brest et de Landivisiau et sept individuels qui ont l’opportunité d’exposer dans différents lieux de la Métropole de Brest et à l’Espace Keraudy de Plougonvelin. À la suite de la présentation du thème du festival en juin 2024, ils ont été invités à penser un projet photographique, à le décrire sous forme de synopsis et à le réaliser en mettant les talents artistiques au service de leur réflexion sur le sujet.

L’exposition des propositions issues de ce travail exigeant est l’occasion d’échanges riches autour du thème et des partis pris pour le traiter.

Nous pouvons citer notamment le travail réalisé par la photographe Natalia Zapolskikh sur une durée de 2 ans à la rencontre de femmes mères migrantes et leurs enfants au point H de la Croix-Rouge française à Brest. Ce travail a été mené en collaboration avec la psychologue Élisabeth Castel dans le cadre de son action Soamama avec feu l’association Parentel.

La déambulation-vernissage du 25 janvier 2025

Départ de la médiathèque Jo Fourn à Brest, le 25 janvier 2025 à partir de 10h. Terminus à 18h30 au “204”, lieu associatif de l’association Pluie d’Images-Capab avec les cinq photographes invités autour d’un verre de l’amitié. Dédicace des livres des photographes également.