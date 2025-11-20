Le 14 novembre 2025 au Bistrot, un "marronnier" : la venue annuelle d'Eric Pélerin artisan (avec Marie) de l'association-festival " Les originales " en pays de Morlaix. Il adopte une nouvelle formule, plus souple, mais promeut toujours des artistes de qualité.

Les Originales est un festival "permanent" mais aussi une association qui promeut la chanson artisanale, qui valorise les artistes et les fait découvrir à un public le plus large possible ; c'est une association qui prend des risques financiers pour permettre à des artistes de créer.

Les Originales déclarent les artistes, les rémunèrent et payent les droits d’auteurs.