C’est la 9ème édition du festival de l’agriculture et de l’élevage du Finistère et cette année c’est la ville de Brest qui héberge Agri Deiz les 29,30 et 31 mars 2024. Au programme, des concours de beauté du bétail, de l’ostéopathie sur bovins ou encore des démonstrations culinaires !

Le programme du festival sur le site d'Agrideiz

Un festival qui veut met en valeur les différentes agricultures du territoire

L’association Agri Deiz organise cet événement pour mettre en valeur l’identité du territoire et sensibiliser sur la diversité du monde agricole finistérien. C’est un festival qui accueille chaque année environ 20 000 visiteurs et propose au public plus de 300 animaux, toutes espèces confondues. L’association insiste sur l’importance de maintenir le partage et l’échange entre producteurs et consommateurs, pour renforcer le lien entre la population et l’agriculture de son territoire.

Une première édition d'Agrideiz à Brest

Pour la première fois Agri Deiz aura lieu à Brest (parc de Penfeld) et permettra aux Brestois et Brestoises de rencontrer les agriculteurs du coin. Cette année, en plus des concours bovins, les visiteurs pourront assister à la présentation des dernières avancées technologiques du secteur agricole, prendre connaissance des offres d’emplois et de formations sur le territoire et assister à des démonstrations culinaires. L'implantation dans la ville de Brest permettra d’attirer plus de jeunes vers les filières agricoles qui peinent à attirer de nouvelles générations. Ce sera l’occasion pour les agriculteurs de mettre en lumière leur travail aux yeux de la population urbaine en passant un moment de fête et de convivialité.

Informations pratiques

Le festival a lieu du 29 au 31 mars 2024 au Parc de Penfeld, l’entrée est au prix de 5 euros et gratuite pour les - de 12ans. Vous retrouverez toutes les informations sur le site agrideiz.fr