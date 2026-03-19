À Trégarvan, Béatrice Golhen, ancienne Atsem (Agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles), a découvert le pouvoir et l'influence des animaux sur les enfants et elle met en pratique sa passion dans sa ferme pédagogique de Lauben.

La ferme de Lauben à Trévargan, c'est une ferme paisible où l'on peut se ressourcer et se reconnecter avec la nature, avec les animaux. On y retrouve notamment plusieurs races de poules, de coqs et de lapins, six races de vaches, trois chevaux qui ont chacun une histoire originale, des chiens, des moutons, des chèvres et même des cochons d'Inde, l'origine de l'épopée de Béatrice Golhen !

De son premier métier, Atsem (Agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles), elle garde cet intérêt pour les enfants et leur progression dans la vie. Mais cette fois ce sont les animaux qui font grandir les petits. Après avoir suivi une formation en médiation animale, Béatrice a adossé sa ferme pédagogique à la ferme laitière de son mari.

Béatrice propose plusieurs services, sur réservation : visites guidées, expériences immersives dans la vie d'un agriculteur pour les enfants et même des journées anniversaires à la ferme !

Cette année, elle intervient également au musée de l'école rurale, juste à côté, dans le cadre de son exposition Plus ou moins bête consacrée aux liens entre animaux et éducation.