Femmes solidaires, antenne de Landerneau, est une association née en 2020 et qui agit dans tout le pays de Landerneau-Daoulas. Ses adhérentes se mobilisent autour de l'égalité et de la prévention des violences intrafamiliales toute l'année !

La page Facebook de Femmes solidaires - antenne de Landerneau

Née d'un réseau national (Femmes solidaires), l'association Femmes solidaires de Landerneau a été créée en 2020, en particulier autour du combat contre la réforme des retraites, touchant particulièrement les femmes. Rapidement, des liens se sont noués avec d'autres associations du territoire ou d'autres villes du Finistère : Attac et ses Rosies (un mouvement né des luttes pour le travail féminin à l'issue de la guerre de 1939-45), le Planning familial de Douarnenez, Nous toutes Brest, etc.

Rapidement, l'association s'est jointe aux manifestations de défense de la maternité de Landerneau et plus généralement des petits hôpitaux.

La gendarmerie de Landerneau (dont le territoire est un peu plus étendu que la Communauté de communes) intervient énormément pour des violences intrafamiliales qui concernent 80 % des gardes à vue qu'elle mène.

Des actions pour prévenir les violences faites aux femmes

La question des violences faites aux femmes (et aux enfants) est donc prioritaire pour l'antenne locale de Femmes solidaires. Les militantes locales distribuent des violentomètres dans les établissements scolaires ou lors d'événements auxquels elles participent : cette échelle en version papier (ou web) détaille les différents comportements que pourrait adopter la personne dont on partage la vie ou une personne proche, du plus sain au plus dangereux, du rouge au vert. Cet outil permet de prendre conscience qu'on est victime de violences, dès le stade de la violence psychologique et du harcèlement.

L'association a aussi proposé en 2023 sur le marché de Landerneau un "théâtre image". Un peu comme un flash mob, cette action consiste à mimer des scènes, sans parole, et à figer le jeu sur un comportement qui suscite des réactions du public. Là, il s'agissait de violences faites aux femmes, notamment une agression sexuelle dans un bus. Le stand qui accompagnait le théâtre image permettait aussi de faire de la pédagogie.

À l'occasion du 25 novembre 2024 (journée de prévention des violences faites aux femmes) le violentomètre et un quizz seront proposés aux élèves du lycée de l'Elorn.

Des projections de films de fiction et de documentaires sont par ailleurs proposées régulièrement.

Une pétition à signer pour un hébergement d'urgence

L'association propose une pétition pour la création d'un logement d'urgence spécifique pour les femmes victimes de violences en pays de Landerneau-Daoulas.

Elle soutient aussi les femmes poursuivies récemment en diffamation par le maire d'Argol pour avoir dénoncé son comportement envers elles.