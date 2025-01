Kod Awen rassemble les femmes et autres minorités de genre qui travaillent dans la tech en Finistère. La toute jeune association participe à la journée Femme et Numérique qui a lieu à Quimper le 14 novembre 2024.

La page Linkedin de Kod Awen

Le site internet de Femmes et numériques à Quimper-Cornouaille

À force de se sentir seules au sein des discussions professionnelles, les femmes du secteur numérique ont eu envie de se prouver le contraire. Unir leurs forces leur fait gagner de la visibilité et du temps, car, entre elles, elles se comprennent immédiatement et n'éprouvent pas le besoin de se justifier. Ainsi, les fondatrices de Kod Awen ont lancé ce qui était d'abord une simple communauté finistérienne, au cours de l'année 2024. Non seulement elles ont souhaité y inviter les femmes cisgenres, mais aussi les femmes trans et les personnes non binaires travaillant dans la tech. Quitte à être inclusif, autant l'être largement. La nécessité de créer une véritable association est aussi apparue rapidement et c'est donc le cas aujourd'hui.

Le numérique est partout, donc il doit inclure tout le monde

L'enjeu est de taille, dans le secteur du numérique comme dans d'autres, mais il est vrai que la tech est partout dans nos vies. Si les outils, logiciels et services sont conçus uniquement par une partie de la population (les hommes, essentiellement blancs), la tech continuera à répondre d'abord à leurs besoins et à véhiculer leurs visions, y compris les clichés et autres biais qui donnent des images déformées des autres catégories de population. L'exemple typique est celui de l'héroïne de jeux vidéos très sexualisée et avec un corps fantasmé qui n'est pas celui de la plupart des femmes réelles. Sans parler des clichés dans d'autres domaines dont les conséquences sont vitales comme dans la santé.

70 femmes de la tech du Finistère dans Kod Awen

À part Ada Lovelace, l'une des fondatrices de l'informatique, de nombreuses femmes travaillent dans les métiers du numérique, y compris les plus techniques comme la programmation, le code et le développement web. C'est le cas d'Alex Palma et Fen Rakotomalala qui président Kod Awen. Près de 70 personnes les suivent dans l'aventure, signe que la dynamique est réelle, pour le seul Finistère. En mixité choisie, les adhérentes se retrouvent lors de meetups (conférences) en présentiel à Brest et Quimper, mais aussi des apéros après la journée de travail ou des échanges en visioconférence. Les sujets peuvent être très ciblés et pratiques et le réseautage permet aussi aux affaires des unes et des autres de se développer. Des interventions auprès des scolaires ou d'autres publics complètent l'activité déjà débordante de Kod Awen.

L'association participe à l'événement Femmes et numérique organisé par la technopole Quimper Cornouaille le 14 novembre 2024, en proposant deux ateliers : gérer sa page Linkedin et se présenter en toute légitimité.