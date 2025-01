La journée Femmes et Numérique a eu lieu à Quimper le 7 novembre 2023 pour encourager la féminisation des métiers du numérique et l’entrepreneuriat féminin dans ce secteur qui ne compte que 30 % de salariées et 15% dans les métiers les plus techniques.

Le site internet de Femmes et numériques à Quimper-Cornouaille

La proportion de femmes travaillant dans le numérique est globalement de 30 % mais pour les seuls métiers purement techniques (développement informatique, système et réseaux) ou à la direction de projets, le chiffre tombe à seulement 15 %.

Encore des freins psycho-sociaux à la féminisation des métiers du numérique

Ce déséquilibre s’explique par plusieurs facteurs : l'environnement familial et les modèles sociaux jouent un rôle premier selon Karen Quintin, directrice de l’école d’informatique de Quimper (ENI) ; elle constate que beaucoup de parents dissuadent leurs filles de s’orienter dans ce milieu. Présente lors de la journée Femme et numérique de la Technopole Quimper Cornouaille, la chercheuse Séverine Le Loarne-Lemaire titulaire de la Chaire « Femmes et renouveau économique » à l'école de management de Grenoble, a identifié plusieurs facteurs dissuasifs : la charge mentale des femmes, principalement celles qui ont des enfants, qui renoncent à accepter des postes de direction. Le harcèlement moral et physique en entreprise est également à prendre en compte car il est plus difficile pour une femme de se faire sa place dans un poste haut placé dans ce secteur. D’après l’intervention d’une psychologue, des biais cognitifs sont également à l’origine du désintérêt des femmes envers les métiers du numérique, dès le plus jeunes âge.

Des entreprises impliquées

La technopole Quimper-Cornouailles dans le cadre de la French Tech Brest-Bretagne Ouest, propose aux entreprises du territoire de signer un pacte de parité. Lancé en mai 2022 et co-créé avec les entreprises de la French Tech, il vient pour la première fois, par Entech qui est déjà très engagée sur le sujet. 50 % des membres de son conseil d'administration sont des femmes ; le recrutement des femmes est une priorité même si elles ne sont que 20% actuellement dans cette entreprise liée aux énergies renouvelables.