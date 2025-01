Les femmes et l'île d'Ouessant

Ce nouvel épisode d'Histoire(s) de matrimoine nous emmène à Ouessant au fil des écrits de ces autrices inspirées par l'île du Ponant.

Aujourd’hui, nous traversons la mer en direction de l’île d’Ouessant : dernière escale avant l’Amérique, île de tempêtes et de vent, entre la Manche et l’Atlantique, île refuge qui vous tient captive, île de femmes – dit-on - puisque les hommes ont longtemps été en mer. Une île sur laquelle se dressent phares et sémaphore pour guider la nuit les bateaux qui voguent sur la ligne d’horizon. Ouessant, terre de littérature : Le Festival de littérature insulaire qui se déroule désormais au printemps, la résidence d’écriture qui accueille auteur et autrice, Ouessant, terre de littérature et d'inspiration. Dans ce 7ème épisode, l’île se déploie sous la plume et le regard de Gwenaëlle Abolivier, Karin Huet, Marie Le Franc, Laure Morali, Yvonne Pagniez, Odette du Puigaudeau, Marion Zylberman en compagnie d’Alain Kervern notamment autour de leurs romans, recueils de poésie, de leurs récits d’arpentage et d’immersion dans les nuits ouessantines.

