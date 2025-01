Le réseau de femmes entrepreneures et cadres Ell'en Cornouaille organise régulièrement des conférences tout public. Le 15 novembre 2023 à Quimper il sera question du rapport qu'ont les femmes à l'argent.

Elles sont une cinquantaine, surtout des entrepreneures (ou en projet) mais encore quelques cadres puisqu'au départ Ell'en Cornouaille était un réseau de femmes cadres. L'association leur permet de se retrouver et d'échanger une fois par semaine. Elles suivent aussi des ateliers proposés par les unes et les autres en fonction de leurs compétences. Elles participent aussi à des événements externes liés au monde de l'entreprise : Femmes et numérique le 7 novembre 2023 (organisé par la Technopole de Quimper) et le forum départementale Terre d'entreprises (cette année les 16 et 17 novembre 2023 à Quimper).

Pour se faire connaître du public et attirer de nouvelles adhérentes Ell'en Cornouaille organise aussi des conférences ouvertes comme celle du 15 novembre 2023 à 19h à l'espace associatif de Quimper : les femmes et l'argent. Deux intervenantes aborderont ce délicat sujet : Catherine Bourdet coache spécialisée dans les relations au travail et en particulier celles des femmes avec l'argent, et Valérie Lafforgue, conseillère en gestion de patrimoine.

Un manque de connaissances et d'anticipation sur les questions financières

Le métier de Valérie lui permet de constater que l'argent reste un sujet sensible y compris pour les hommes. Cependant, la conseillère constate que les femmes s'autorisent encore moins à aborder de front la question. Le problème c'est d'abord la méconnaissance qu'elles ont du sujet. Quand elles se marient, le régime matrimonial par défaut c'est la communauté des biens réduite aux acquêts ; mais si le couple choisit celui de la séparation des biens, ça peut leur être très défavorable en cas de divorce. Combien savent par ailleurs qu'il existe une "retraite femme au foyer" ? Quant à la fiscalité, elle est aussi stratégique : quand on gagne moins d'argent que son mari, si on n'y prend pas garde, le prélèvement automatique est inéquitable puisqu'il divise par deux l'impôt prélevé. "Les femmes gagnent moins, épargnent moins et s'informent moins sur leur patrimoine, souligne Valérie Lafforgue. Elles sont donc perdantes sur tous les tableaux"

Des freins culturels qui se traduisent concrètement dans la vie économique des femmes

Catherine Bourdet, administratrice d'un autre réseau (Entreprendre au Féminin Bretagne) dirige Matangi, cabinet de coaching - médiation - formation, spécialisé dans les relations au travail, la prévention des souffrances professionnelles. En parallèle, elle développe une expertise sur la relation à l'argent, la dimension psychologique, sociale, philosophique, historique et depuis janvier 2023 elle propose une offre de coaching spécialisée sur le thème de l'argent avec une page Linkedin dédiée "Monnaie Monnaie", puis un module "Pack pognon" en partenariat avec une consultante spécialisée en gestion de patrimoine. C'est bien parce qu'elle a constaté elle aussi le complexe de femmes quant aux questions financières. Il faut dire que l'imagerie populaire est défavorable : entre les clichés sur les femmes dépensières ou ceux sur les "croqueuses de diamant". Non seulement les salaires des femmes sont inférieurs à ceux des hommes à poste égal, mais ces dames osent moins négocier, demander une augmentation ou solliciter un prêt quand elles créent une entreprise ou activité.