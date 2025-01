Ce nouvel épisode d'Histoire(s) de matrimoine arpente les écrits des femmes qui évoquent le monde agricole en Bretagne, l’histoire des paysannes, les dérives d’une filière devenue industrielle.

Dans le matrimoine littéraire en Bretagne, l’agriculture est un sujet, les agricultrices en sont des rouages incontournables et les autrices, journalistes, essayistes s’emparent de cet univers qui constitue l’ADN de notre région. Mais l’histoire des femmes dans l’agriculture est aussi celle d’une présence et d’une mémoire souvent invisibilisées : les paysannes ont longtemps été considérées comme des aides familiales sans statut juridique ni protection sociale.

Il faudra attendre 1980 pour que soit créé un statut de co-exploitante, 2006 pour qu’elles bénéficient d’une extension de la couverture sociale, 2011 pour la création du GAEC entre époux…

Pourtant, depuis toujours, les paysannes font tourner les fermes et leurs maisons, parfois seules comme pendant la Première guerre mondiale, ou quand elles reprennent ou créent leur propre exploitation agricole car hier comme aujourd'hui, malgré les préjugés qui persistent toujours, les agricultrices sont aussi les patronnes. Les paysannes prennent la parole aujourd’hui : dans les livres, les podcasts, et pendant la récente crise agricole.



La révolution agricole sera féminine ou ne sera pas !

Bibliographie

Paroles d’agricultrices, évolution de la ruralité à la Vraie Croix, éditions Stéphane Batigne

Aurélie Olivier, Mon corps de ferme, éditions du commun

Anjela Duval, poèmes extraits du recueil Quatre poires, traduction Paol Keineg Mignoned Anjela

Marie-Paule Gicquel, En finir avec la honte de nos racines paysannes, éditions Stéphane Batigne

Odette du Puigaudeau, Grandeurs des îles, éditions Payot

Anne de Tourville, Jabadao, éditions Goater, collection Les UniversELLES

Fabienne Juhel, À l’angle du renard, Babel, Actes Sud

Anne Lecourt, Paysannes, éditions Ouest France

Anaïs Kerhoas, Anaïs s’en va t’en guerre, Pocket/ équateurs – Il existe aussi le film documentaire de Marion Gervais qui raconte l’installation d’Anaïs.

Françoise Morvan, Le monde comme si, Actes Sud

Inès Léraud & Pierre Van Hove, Les algues vertes, l’Histoire interdite, Delcourt, La revue dessinée

Laëtitia Rouxel et Jacques Caplat, Deux mains dans la terre, Actes Sud, Domaine du possible

Laëtitia Rouxel, Pépille, Pour une sylvilisation de l’abondance, Actes Sud BD, Domaine du possible

Manon Selli et Lauriane Miara, À contre marée, à la rencontre de Scarlett Le Corre, marin-pêcheur et algocultrice, Panthera

Ambiance sonore

Chanson du Larzac par le chanteur occitan Patric

Introduction le Tour de l’île par Félix Leclerc

L’hymne de nos campagnes par Tryo

Générique : Yann Pairel