Pour commencer l'année 2025 brillamment, une bonne résolution au Bistrot des copains : Jamais plus. Pas d'inquiétude, votre émission préférée de bonne chanson française va rester sur les ondes. C'est le titre d'un album, le dernier-né du groupe Faut qu'ça guinche dont Sancho et Sebaa reçoivent le chanteur, Justin.

Le site internet de Faut qu'ça guinche

Le vendredi 10 janvier 2025, reprise dans le calme pour une nouvelle année au Bistrot des copains en saluant nos deux absents Séverine et Alain. Une première partie bretonne avec Les P'tits Yeux, Cap Horn, et plus d'actualité avec Nougaro, Frasiak et HK.

Une deuxième partie en compagnie de Justin Chaussegros, batteur de "Faut qu'ça guinche". Le groupe grenoblois a sorti son 7ᵉ album : "Jamais plus". En tête depuis deux mois sur Radio Quota !

2025 au Bistrot...la "Guinche" ! Et plus si affinité