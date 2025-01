La fachosphère, une affaire prospère…

Hier groupusculaire, quasi invisible, l’extrême droite devient omniprésente sur les plateaux de télévision ou les studios de radios, elle y est largement surreprésentée, mais c’est sur Internet que sa prédominance explose. Tous les supports sont bons, les plateformes vidéo, les réseaux sociaux, les messageries, et le résultat est là, évident : la bataille culturelle est en train d’être gagnée, faute de sursaut démocratique, voire grâce aux complicités dans les médias, y compris hors de l’empire Bolloré.

Pierre Plottu et Maxime Macé, journalistes spécialistes de mouvements d’extrême droite pour Libération, se sont livrés à une enquête pointue sur la question et livrent un essai très complet sur ce phénomène des plus inquiétants pour nos libertés, POP FASCISME, paru aux éditions Divergences. Une somme sur la question qui donnent les clés pour comprendre ces mouvements qui, davantage de jour en jour, menacent directement la démocratie.

Bonne écoute !

Le Livre

POP FASCISME – Pierre Plottu et Maxime Macé – Éditions Divergences

Les auteurs

Maxime Macé et Pierre Plottu sont journalistes spécialisés dans la couverture de l’extrême droite et de sa marge radicale. Après plusieurs années en tant qu’indépendants, ils œuvrent désormais à Libération où ils animent notamment la newsletter hebdomadaire dédiée Frontal. Ce livre est leur premier ouvrage.