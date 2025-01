Découvrez Fablab Silex et compagnie sur la presqu'île de Crozon le 21 octobre

Le samedi 21 octobre, le Fab lab ouvrira ses portes pour une journée portes ouvertes, suivie d'une journée découverte de l'électricité pour les enfants le 4 novembre. Pierre-Yves Cavella, animateur de ce Fab lab installé à la Maison des Minéraux à Saint Hernot, nous raconte cet espace de créativité et les activités à venir.

Le Fab lab Silex et Compagnie est bien plus qu'un simple espace de fabrication. Au cœur de ce lieu, des passionnés de tous horizons se rassemblent pour donner vie à leurs projets. Lors de la journée porte ouverte du 21 octobre, les visiteurs auront l'opportunité unique de découvrir ce lieu et de se familiariser avec les machines disponibles. Pierre-Yves Cavella nous a expliqué que le Fab lab vise à encourager la créativité et la découverte, offrant aux membres la possibilité de participer à des projets collaboratifs et à des formations pour apprendre à utiliser ces machines. Que vous soyez un bricoleur expérimenté ou un néophyte curieux, cet espace est ouvert à tous.

Pour les plus jeunes, le Fab lab prévoit également un moment ludique. Le 4 novembre, une journée spéciale de découverte de l'électricité s'adresse aux enfants âgés de 7 à 12 ans. Au cours de cette journée, les jeunes participants exploreront les mystères de l'électricité sous la supervision d'experts et de passionnés. Les activités seront à la fois amusantes et éducatives, permettant aux enfants de participer activement et d'expérimenter avec l'électricité de manière sécurisée. Les parents peuvent inscrire leurs enfants pour cette expérience unique via le site web du Fab lab.

Ce n'est là qu'un aperçu des nombreuses possibilités offertes par le Fab lab Silex et Compagnie installé à la maison des minéraux à Saint-Hernot. Que vous soyez un passionné de technologie ou un parent cherchant à éveiller la curiosité de vos enfants, cet espace est un véritable trésor de créativité et d'apprentissage. Pour plus d'informations sur ces événements et les activités du Fab lab, n'hésitez pas à consulter leur site web.