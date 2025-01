Le Fab Lab Silex et Compagnie à Crozon

Transistoc’h vous emmène à la Maison des Minéraux, à Saint-Hernot, dans la presqu’île de Crozon. Ce lieu bien connu pour son musée et son jardin insolite cache aussi une pépite moins visible : le Fab Lab Silex et Compagnie.

Cet espace de fabrication collaboratif mêle innovation, low-tech et engagement durable. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Pierre-Yves Cavella, animateur du Fab Lab, et Pierre de Haynin, médiateur scientifique de la Maison des Minéraux. Ensemble, ils nous dévoileront les projets en cours, les spécificités des low-techs et les ambitions de cet espace unique dédié à la création et au partage de savoir-faire.

Parmi les initiatives phares, le Fab Lab participe au projet européen Youth Ruralab, financé par le programme Erasmus+. Ce projet rassemble des jeunes de France, d’Espagne et de Lituanie pour imaginer et mettre en œuvre des solutions durables adaptées aux zones rurales. En 18 mois, trois laboratoires d’innovation citoyenne seront créés et neuf projets seront incubés, avec pour ambition de renforcer le tissu local et de promouvoir la durabilité. Une belle occasion de donner la parole à une nouvelle génération engagée pour l’avenir de nos territoires.

Le site internet de Silex et Compagnie