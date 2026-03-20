Visite du FabLab de Crozon avec les élèves du Lycée des métiers du bâtiment de Pleyben

L’aventure de l’Odyssée de Ondes se poursuit avec les élèves du Lycée des métiers du bâtiment et de l’éco-construction de Pleyben. Ils se sont cette fois intéressés au FabLab de Crozon.

Le FabLab est un espace collaboratif de fabrication et de recherche et développement (R&D) au sein de la Maison des Minéraux de Crozon. Il est dédié aux projets de l’association et aux initiatives des acteurs locaux.

Les élèves se sont rendus sur place et ont interviewé Pierre-Yves Cavellat, Fab manager et Marine Rogé, médiatrice scientifique à la Maison des minéraux.

Ensemble, ils ont parlé du FabLab de son fonctionnement, du faire ensemble et du partage des connaissances, mais aussi de l’IA, de ce qu’elle permet, pourrait permettre ou pas… A un moment, leur conversation a tourné autour d'un globe d'un genre spécial. Pour lever ce mystère et d'autres… il est urgent d'écouter.

→ Plus d’informations sur le FabLab de Crozon :

https://www.maison-des-mineraux.org/spip.php?rubrique61

Crédits photos: Isabelle Caubert

Musique additionnelle du podcast: Daft Punk, Technologic







